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Dior диор

SADDLE

Легендарная сумка Saddle представлена здесь в двух новых форматах, в версиях из кожи, ткани Oblique или с вышивкой. Ее можно дополнить широким ремнем из расшитой ткани, который добавит в образ стильный штрих и позволит носить аксессуар разными способами

30 MONTAIGNE

Новая сумка 30 Montaigne, созданная Марией Грацией Кьюри, получила свое название в честь исторического особняка Dior на авеню Монтень, 30. Аксессуар украшен нанесенной вручную изысканной рельефной надписью и застежкой цвета желтого золота в виде инициалов «CD». Новинка представлена в элегантной версии из хромовой кожи теленка и в версии из знаменитой ткани Dior Oblique с деталями из кожи. Регулируемый плечевой ремень позволяет носить сумку любым удобным способом.

BOOK TOTE

Сумки для шопинга Dior Book Tote, придуманные Марией Грацией Кьюри, выполнены в лучших традициях мастерства Dior. Доступные в разных цветах и принтах, они вносят в образ черты непринужденной элегантности.

CARO

Сумка Dior Caro, украшенная знаменитым плетеным мотивом, получила свое название в честь сестры Кристиана Диора — Катрин, которую близкие звали Каро.

BOBBY

Открывая коллекцию осень 2020, созданную Марией Грацией Кьюри, Dior представляет Dior Bobby: эта новая сумка воплощает собой непреходящую современность и служит напоминанием о любимой собаке Кристиана Диора, именем которой были названы многие образы.

LADY DIOR

Легендарная сумка Lady Dior сочетает в себе все знаковые детали кожаных изделий Dior: окрашенную погружным методом кожу ягненка, декоративную строчку "Cannage", округлые ручки и подвески в виде букв D.i.o.r. Это в прямом смысле архитектурное изделие – признанный символ элегантности и изящества Haute Couture. Модель выглядит очень актуально благодаря подвескам прямоугольной формы, широкому ремню и более гибкой конструкции.

РЮКЗАКИ DIOR

WALK'N'DIOR

В дизайне сникеров Walk'n'Dior традиции Haute Couture органично сочетаются с элементами спортивной моды. Модель дополняют шнурки с вытканной надписью «Christian Dior J'Adior».

SNEAKERS

Все мастерство Дома Dior воплощено в новых модных моделях сникеров: классические Dior-ID и новые ультрамодные D-WANDER. Вставки с золотыми и звездными мотивами придает сникерам Dior стиль, идеально сочетающий требования современного города и дух haute couture знаменитого Дома.

SLIDES

Выполненные из кожи, атласа или бархата, босоножки Dior завершают
чувственный и изысканный образ.

ШАРФЫ DIOR

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

Привезем в любую точку России за 1-2 дня

Доставляем транспортной компанией СДЭК. Доставка от 200 рублей.

Доставим по Москве за 1-2 часа в пределах МКАД

Стоимость доставки в пределах:
МКАД - 300 рублей
За МКАД до 5 км - 500 руб.
За МКАД до 20 км - 900 руб.

Оплачивайте покупку удобным для Вас способом

После Вашего осмотра товара, вы можете оплатить его любым удобным для вас способом
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Могу ли я быть уверен(а) в оригинальности продукции?
Мы создали собственную 5-ти этапную процедуру верификации всех моделей, представленных в нашем магазине, по которой каждая сумка DIOR проверяется несколько раз нашими специалистами. Используя уникальный опыт и знания наших экспертов, мы сравниваем каждый товар с различными отраслевыми источниками: подлинным продуктом; официальными изображениями продукта; другими запатентованными процессами, используемыми ведущими компаниями. Каждая модель, приобретенная на нашем сайте, гарантированно является подлинной, оригинальной и абсолютно новой. Вы самостоятельно сможете убедиться в качестве продукции непосредственно перед покупкой.
Почему такие большие скидки?
Мы работаем прошлогодними коллекциями брендовых аутлетов Европы. За счет отсутствия оффлайн магазина, мы не несем издержки, связанные с арендой, предлагая нашим клиентам возможность приобретать товары по более выгодным ценам.
Как оформить заказ на сайте?
  1. Выберите нужный товар и его количество, затем нажмите кнопку «Купить».
  2. Перейдите в раздел «Корзина» (Круглая иконка в правом углу экрана)
  3. Укажите Ваши контактные данные (Имя, телефон), и оформите заказ
  4. После оформления заказа наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа. (Модель товара, адрес доставки. и пр.)
    Если товар мне не подошел?
    Мы работаем согласно положениям Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». Вы можете вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней, не считая день покупки.
    Как и когда я могу получить заказ?
    Если Вы проживаете в Москве, наш курьер доставит Вам заказ на любой удобный для Вас адрес в течении дня, либо на следующий день.

    Если Вы находитесь в регионе, доставка осуществляется компанией СДЭК до пункта выдачи в Вашем городе. Так же Вы можете дополнительно заказать услуги курьера СДЭК непосредственно до адреса Вашего проживания.
    Могу ли я сделать возврат/обмен?
    В течении 2-х недель Вы можете обменять либо вернуть любую модель из нашего каталога. Для этого необходимо иметь полный товарный комплект (сумка, коробка, пыльник, паспорт товара), также товар должен быть в первоначальном качестве.