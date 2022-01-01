Легендарная сумка Saddle представлена здесь в двух новых форматах, в версиях из кожи, ткани Oblique или с вышивкой. Ее можно дополнить широким ремнем из расшитой ткани, который добавит в образ стильный штрих и позволит носить аксессуар разными способами